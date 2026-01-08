Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.04
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2

Алексей Гасилин: «У нас нет системы перехода из детско‑юношеского футбола во взрослый. Слишком много проблем. Мы отстаем от ведущих стран во многом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил об отсутствии системы перехода из детско‑юношеского футбола во взрослый.

Источник: Спортс"

— В финале юношеских чемпионатов Европы играли против итальянцев и испанцев. Кто‑то особенно выделялся из них?

— Да в том возрасте точно никакой разницы не было между ними и нами. Ни в 17 лет, ни в 19. Хотя казалось бы, 19 лет — это уже сформированный мужчина.

В других странах в этом возрасте уже мировые звезды, играют в топовых чемпионатах. И мы играли с ними на равных, были одними из лучших на континенте.

— Почему дальше у российских футболистов какой‑то сбой по сравнению с европейскими?

— Думаю, все прекрасно понимают, что у нас нет системы перехода из детско‑юношеского футбола во взрослый. Она слабая. Слишком много проблем.

Но справедливости ради стоит сказать, РФС пытается эти проблемы сейчас решить. Просто мы отстаем от ведущих стран во многом, — сказал Алексей Гасилин.