Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.95
П2
6.14
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.45
П2
7.93
Футбол. Германия
09.01
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.73
П2
2.08
Футбол. Испания
09.01
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

Матич о возвращении Роналду в «МЮ»: «Его пик был позади, но я горжусь тем, что играл с ним. Чувствовалось давление, молодые ребята старались отдать ему мяч, даже когда это был не лучший выбор»

Неманя Матич поделился воспоминаниями об игре с Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед».

"Я был счастлив делить с ним раздевалку, играть с ним, каждый день чему-то у него учиться.

Его возвращение стало особенным моментом. Когда он был там, чувствовалось давление. Я видел, как молодые ребята постоянно старались отдать ему мяч, даже когда это был не лучший выбор.

Он был прекрасным человеком, всегда позитивным — он не хотел ни в чем проявлять негатив, и, вероятно, именно благодаря этому он добился всего, чего добился в своей карьере.

Его пик уже был позади, но я горжусь тем, что поиграл с ним«, — сказал бывший хавбек “МЮ”.