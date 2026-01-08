Ларссон о Месси: «Я не ожидал, что он будет насколько хорош. В мое время Роналдиньо был лучшим, трудно было представить, что бразильца кто-то превзойдет»

«Месси не было в команде в мой первый год. На втором году, во время предсезонки, кажется, в Японии, я увидел его в самолете, но не придал этому значения. Потом увидел его на тренировке и спросил Джованни (ван Бронкхорста): “Кто это?”.
Нет, я не сразу понял, (что Месси станет одним из лучших). Все видели Роналдиньо. Я тогда играл с Роналдиньо. Он был лучшим в то время.
Он (Месси) мог делать с мячом все и при этом был эффективен. Но я не ожидал, что Месси будет настолько хорош. Техника, скорость, левая нога — все это у него было, но мне было трудно представить, что кто-то сможет превзойти Роналдиньо", — сказал Ларссон.