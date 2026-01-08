Ричмонд
Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в Суперкубке Франции. «ПСЖ» выиграл трофей

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии против «Марселя» в игре за Суперкубок Франции.

Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти парижане были сильнее — 4:1. Француз парировал удары Мэттью О’Райли и Хамеда Траоре.

В декабре «ПСЖ» в серии пенальти добыл победу в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Тогда россиянин Матвей Сафонов отразил четыре удара.

