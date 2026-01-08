Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в Суперкубке Франции. «ПСЖ» выиграл трофей

Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти парижане были сильнее — 4:1. Француз парировал удары Мэттью О’Райли и Хамеда Траоре.
В декабре «ПСЖ» в серии пенальти добыл победу в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Тогда россиянин Матвей Сафонов отразил четыре удара.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше