Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
5.70
X
1.35
П2
9.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.73
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

Винисиуса возмутили жесты Симеоне во время его замены: тренер показывал пальцем на трибуны и на свое ухо. Вингер «Реала» и тренер «Атлетико» получили по желтой

Винисиусу Жуниору не понравилось поведение Диего Симеоне в конце мадридского дерби в Суперкубке Испании.

Источник: Спортс"

Вингер «Реала» был заменен на 81-й минуте матча на Арду Гюлера. Когда бразилец уходил с поля, главный тренер «Атлетико» начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то проговаривая.

Винисиус, выйдя за пределы поля, начал выражать недовольство действиями Симеоне. Тренерам и запасным пришлось уводить 25-летнего игрока в сторону. При этом возглавляющий «Реал» Хаби Алонсо что-то выкрикивал в адрес коллеги из «Атлетико».

И Винисиус, и Симеоне получили от Матео Бускетса Феррера по желтой карточке.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2».

«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне — Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала».