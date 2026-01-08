Винисиуса возмутили жесты Симеоне во время его замены: тренер показывал пальцем на трибуны и на свое ухо. Вингер «Реала» и тренер «Атлетико» получили по желтой

Вингер «Реала» был заменен на 81-й минуте матча на Арду Гюлера. Когда бразилец уходил с поля, главный тренер «Атлетико» начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то проговаривая.
Винисиус, выйдя за пределы поля, начал выражать недовольство действиями Симеоне. Тренерам и запасным пришлось уводить 25-летнего игрока в сторону. При этом возглавляющий «Реал» Хаби Алонсо что-то выкрикивал в адрес коллеги из «Атлетико».
И Винисиус, и Симеоне получили от Матео Бускетса Феррера по желтой карточке.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2».
«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне — Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала».