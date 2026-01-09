Ричмонд
«Еще один. Пожалуйста». Сафонов о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции. Вратарь пропускал матч из-за травмы

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды в матче за Суперкубок Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 по пенальти).

Источник: Спортс"

Россиянина не было в заявке на турнир из-за травмы. Сафонов, следивший за игрой по телевизору, записал видео в момент, когда команда поднимала трофей.

«Ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але. Еще один. Пожалуйста», — говорит Сафонов на видео, опубликованном его в телеграм-канале.

