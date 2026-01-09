«Еще один. Пожалуйста». Сафонов о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции. Вратарь пропускал матч из-за травмы

Россиянина не было в заявке на турнир из-за травмы. Сафонов, следивший за игрой по телевизору, записал видео в момент, когда команда поднимала трофей.
«Ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але. Еще один. Пожалуйста», — говорит Сафонов на видео, опубликованном его в телеграм-канале.
