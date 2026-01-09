«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд — 6 побед, 2 ничьих. Сегодня — 0:0 с «Ливерпулем»

Сегодня команда Микеля Артеты поделила очки с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ — 0:0. В восьми последних матчах лондонский клуб одержал 6 побед и два раза сыграл вничью.
11 января «Арсенал» встретится с «Портсмутом» в Кубке Англии.
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
