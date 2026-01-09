Ричмонд
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.73
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд — 6 побед, 2 ничьих. Сегодня — 0:0 с «Ливерпулем»

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты поделила очки с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ — 0:0. В восьми последних матчах лондонский клуб одержал 6 побед и два раза сыграл вничью.

11 января «Арсенал» встретится с «Портсмутом» в Кубке Англии.