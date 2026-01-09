«Арсенал» опережает «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 очков, «Ливерпуль» — на 14, «МЮ» — на 17, «Челси» — на 18

Обе команды в 21-м туре АПЛ сыграли вничью. «Канониры» не сумели обыграть «Ливерпуль» (0:0), «горожане» — «Брайтон» (1:1).
Лондонцы лидируют в чемпионате с 49 очками. Они опережают «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 баллов, «Ливерпуль» — на 14.
«Арсенал» не воспользовался тем, что «Манчестер Сити» потерял очки.
