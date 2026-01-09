Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.71
П2
2.09
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

«Арсенал» опережает «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 очков, «Ливерпуль» — на 14, «МЮ» — на 17, «Челси» — на 18

«Арсенал» не воспользовался тем, что «Манчестер Сити» потерял очки.

Обе команды в 21-м туре АПЛ сыграли вничью. «Канониры» не сумели обыграть «Ливерпуль» (0:0), «горожане» — «Брайтон» (1:1).

Лондонцы лидируют в чемпионате с 49 очками. Они опережают «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 баллов, «Ливерпуль» — на 14.