Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.71
П2
2.09
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

«Не помню, у меня плохая память». Симеоне отказался комментировать фразу «Флорентино тебя выгонит» в адрес Винисиуса

Диего Симеоне не захотел комментировать перепалку с Винисиусом Жуниором во время матча между «Атлетико» и «Реалом» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

— Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.

— Вы сказали ему: «Флорентино тебя выгонит».

— Я не помню. У меня плохая память, — ответил главный тренер «Атлетико».