«Не помню, у меня плохая память». Симеоне отказался комментировать фразу «Флорентино тебя выгонит» в адрес Винисиуса

— Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.
— Вы сказали ему: «Флорентино тебя выгонит».
— Я не помню. У меня плохая память, — ответил главный тренер «Атлетико».
Диего Симеоне не захотел комментировать перепалку с Винисиусом Жуниором во время матча между «Атлетико» и «Реалом» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
