Алонсо о высказываниях Симеоне в адрес Винисиуса: «Не лучший пример спортивного поведения. У того, что происходит на поле, есть свои пределы. Нужно уважать соперника»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал конфликт Винисиуса Жуниора с Диего Симеоне.

Источник: Спортс"

«Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1 в полуфинале Суперкубка Испании. Когда бразильский футболист «сливочных» уходил с поля на 81-й минуте, главный тренер «Атлетико» начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то проговаривая.

Винисиус, выйдя за пределы поля, начал выражать недовольство действиями Симеоне. Тренерам и запасным «сливочных» пришлось уводить 25-летнего игрока в сторону.

"Я стараюсь относиться с уважением к игрокам команды соперника и обычно не разговариваю с ними. Когда я понял, что он сказал, мне это не понравилось. Это не лучший пример спортивного поведения.

Не все приемлемо — нужно уважать своего соперника. У того, что происходит на поле, есть свои пределы", — сказал Алонсо.