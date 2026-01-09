Мартинелли спровоцировал стычку игроков «Арсенала» и «Ливерпуля» в концовке матча. Бразилец пытался вытолкнуть Брэдли, лежащего с травмой, за пределы поля

Вингер «канониров» Габриэл Мартинелли пытался вытолкнуть защитника гостей Конора Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии, подвернув ногу. Перед этим он слабо кинул в него мяч.
Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Вратарь мерсисайдцев Алиссон оттащил Мартинелли от своих партнеров.
Главный судья Энтони Тэйлор показал Габриэлю желтую карточку. Предупреждение по итогам эпизода также заработал Ибраима Конате.
Изображения: кадры из трансляции.