Невилл о том, что Мартинелли пытался вытолкнуть травмированного Брэдли с поля: «Идиот. Я удивлен, что ни один из игроков “Ливерпуля” не врезал ему»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жестко раскритиковал поведение вингера «Арсенала» Габриэла Мартинелли в концовке матча с «Ливерпулем».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 21-м туре АПЛ. В концовке встречи бразильский игрок «канониров» пытался вытолкнуть защитника мерсисайдцев Конора Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии, подвернув ногу. Перед этим он сначала слабо кинул в него мяч.

Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Вратарь мерсисайдцев Алиссон оттащил Мартинелли от своих партнеров.

«Нельзя выталкивать его с поля, нельзя так делать. Идиот. Я удивлен, что ни один из игроков “Ливерпуля” не подошел и не врезал ему. Я думаю, что он должен извиниться.

Я в бешенстве от Мартинелли, я не понимаю, как никто из игроков «Ливерпуля» не ударил его и не получил красную карточку. Абсолютно позорное поведение", — сказал Невилл в эфире Sky Sports.