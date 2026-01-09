Артета про 0:0 с «Ливерпулем»: «Арсенал» доминировал в 1-м тайме, а во 2-м был неточен. Но не уверен, что по нашим воротам был хоть один удар, не считая нашей ошибки"

Не уверен, что по нашим воротам был хоть один удар, не считая нашей ошибки во втором тайме. В этой игре все мог решить только момент волшебства. На «Энфилде» его сотворил Собослаи. Сегодня подобного не было. Если ты не можешь победить, то должен не проиграть.