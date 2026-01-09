Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.71
П2
2.09
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

Вальверде о 2:1: «Атлетико» сыграл намного лучше «Реала», нужно быть самокритичными. Мы обязаны победить в финале"

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:1).

Источник: Спортс"

"Первый гол после стольких матчей — сегодня был отличный матч, чтобы забить. У нас были моменты, но они сыграли намного лучше нас. Нам нужно это исправлять, мы должны действовать гораздо компактнее в те моменты, когда приходится терпеть. Нужно уметь обороняться и атаковать.

Всегда хочется начинать игру, забив первыми. Тяжело начать матч, проигрывая, и потом переворачивать игру. Нам немного не удавалось навязать свой футбол: моменты были, но в основном после контратак или когда мы ловили соперника на ошибках в расстановке. Нужно быть самокритичными.

После такого количества матчей у обеих команд жара здесь сказалась. Мы работаем ради этого, живем этим, но наступает момент, когда тело дает о себе знать".

О перепалке Диего Симеоне с Винисиусом.

«Это часть футбольного кода — игроков и тренеров, часть футбола. Это дерби, и нормально, что все остается на поле, а футбол продолжает жить с этой искрой».

О класико в финале.

«Нужно быть готовыми, хорошо восстановиться и настроиться на то, что мы обязаны победить», — сказал Вальверде в эфире Movistar.