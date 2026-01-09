Вальверде о 2:1: «Атлетико» сыграл намного лучше «Реала», нужно быть самокритичными. Мы обязаны победить в финале"

"Первый гол после стольких матчей — сегодня был отличный матч, чтобы забить. У нас были моменты, но они сыграли намного лучше нас. Нам нужно это исправлять, мы должны действовать гораздо компактнее в те моменты, когда приходится терпеть. Нужно уметь обороняться и атаковать.
Всегда хочется начинать игру, забив первыми. Тяжело начать матч, проигрывая, и потом переворачивать игру. Нам немного не удавалось навязать свой футбол: моменты были, но в основном после контратак или когда мы ловили соперника на ошибках в расстановке. Нужно быть самокритичными.
После такого количества матчей у обеих команд жара здесь сказалась. Мы работаем ради этого, живем этим, но наступает момент, когда тело дает о себе знать".
О перепалке Диего Симеоне с Винисиусом.
«Это часть футбольного кода — игроков и тренеров, часть футбола. Это дерби, и нормально, что все остается на поле, а футбол продолжает жить с этой искрой».
О класико в финале.
«Нужно быть готовыми, хорошо восстановиться и настроиться на то, что мы обязаны победить», — сказал Вальверде в эфире Movistar.