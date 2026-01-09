«Крузейро» после трансфера Жерсона будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро за победы в чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и КЧМ. Лимит бонусов — 3 млн евро

По информации журналиста Вене Казагранде, бразильский клуб будет платить 500 000 евро каждый раз, когда выигрывает чемпионат Бразилии, Кубок страны, Кубок Либертадорес, клубный чемпионат мира или Межконтинентальный кубок. При этом суммарный лимит бонусных выплат составляет 3 миллиона евро, как и сообщалось ранее.