Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.71
П2
2.09
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

«Крузейро» после трансфера Жерсона будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро за победы в чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и КЧМ. Лимит бонусов — 3 млн евро

Названы условия выплаты бонусов за Жерсона.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что «Зенит» согласился продать полузащитника «Крузейро» за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов. Игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу.

По информации журналиста Вене Казагранде, бразильский клуб будет платить 500 000 евро каждый раз, когда выигрывает чемпионат Бразилии, Кубок страны, Кубок Либертадорес, клубный чемпионат мира или Межконтинентальный кубок. При этом суммарный лимит бонусных выплат составляет 3 миллиона евро, как и сообщалось ранее.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.