Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.71
П2
2.09
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

Арне Слот: «Ливерпуль» удерживал «Арсенал» на его половине во 2-м тайме. Я немного разочарован тем, что не удалось победить. Мы показали, что способны играть на равных с кем угодно"

Арне Слот удовлетворен игрой «Ливерпуля» против «Арсенала» (0:0).

Источник: Спортс"

«В первом тайме соперник больше времени провел на нашей половине. Это привело к нескольким моментам после навесов, но ничего серьезного. Во втором тайме все было наоборот. Но уже не в первый раз нам не хватало только одного — большего количества моментов, учитывая владение мячом. Но я очень доволен тем, как мы сыграли против находящегося в хорошей форме “Арсенала”.

В первом тайме мы на некоторых отрезках показывали, насколько хороши с мячом. Во втором тайме мы владели им больше и удерживали соперника на его половине. Наш лучший момент стал следствием 15 или 20 передач. В конечном счете я немного разочарован тем, что мы не победили, но игра удалась.

Я уже 150 раз говорил, что против определенных стилей мы играем очень хорошо, против других нам тяжело. Возможно, это было видно и сегодня: когда «Арсенал» играл низким блоком, у нас были проблемы. Это одна из причин, по которым мы отстаем от него на столько очков. Хорошо, что мы показали, что способны играть на равных с любым клубом Англии, а то и Европы«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.