Арне Слот: «Ливерпуль» удерживал «Арсенал» на его половине во 2-м тайме. Я немного разочарован тем, что не удалось победить. Мы показали, что способны играть на равных с кем угодно"

Я уже 150 раз говорил, что против определенных стилей мы играем очень хорошо, против других нам тяжело. Возможно, это было видно и сегодня: когда «Арсенал» играл низким блоком, у нас были проблемы. Это одна из причин, по которым мы отстаем от него на столько очков. Хорошо, что мы показали, что способны играть на равных с любым клубом Англии, а то и Европы«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.