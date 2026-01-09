Кин о Мартинелли: «Позорное поведение. Со мной такое случалось, я был серьезно травмирован, и игрок стоял надо мной. Это недопустимо, надеюсь, Габриэл извинится»

Бросать в него мяч, нависать над ним и слегка заехать коленом — он пытался силой заставить его подняться. Такое поведение — абсолютный позор. Он молодец, что сам откатился в сторону. Надеюсь, Мартинелли пересмотрит этот эпизод и извинится за него. Это очень плохо", — сказал Кин в эфире Sky Sports.