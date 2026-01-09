Кин о Мартинелли: «Позорное поведение. Со мной такое случалось, я был серьезно травмирован, и игрок стоял надо мной. Это недопустимо, надеюсь, Габриэл извинится»

Вингер «Арсенала» пытался вытолкнуть травмированного Конора Брэдли за пределы поля.
"Мне это совершенно не понравилось. Со мной такое уже случалось: я был серьезно травмирован, и игрок стоял надо мной. Это недопустимо. Мы знаем, он — хороший парень.
Бросать в него мяч, нависать над ним и слегка заехать коленом — он пытался силой заставить его подняться. Такое поведение — абсолютный позор. Он молодец, что сам откатился в сторону. Надеюсь, Мартинелли пересмотрит этот эпизод и извинится за него. Это очень плохо", — сказал Кин в эфире Sky Sports.
Кин, вероятно, вспомнил момент, когда получил серьезную травму в результате столкновения Альф-Инге Холандом в матче с «Лидсом» в 1997 году. Тогда будущий отец Эрлинга Холанда посчитал, что Кин симулирует и призвал его подняться. Спустя несколько лет Холанд-старший, перешедший в «Ман Сити», получил от Кина жесткий удар шипами в колено в манчестерском дерби. Ирландец тогда серьезно травмировал норвежца.