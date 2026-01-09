«Ноттингем» ведет переговоры о трансфере Фраттези. «Интер» хочет 35 млн евро за хавбека

Итальянский клуб запрашивает сумму в размере 35 миллионов евро за хавбека.
В нынешнем сезоне Фраттези сыграл 9 матчей в Серии А и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 22 минуты на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Ноттингем Форест» ведет переговоры о трансфере 26-летнего центрального полузащитника «Интера» Давиде Фраттези.
Итальянский клуб запрашивает сумму в размере 35 миллионов евро за хавбека.
В нынешнем сезоне Фраттези сыграл 9 матчей в Серии А и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 22 минуты на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.