Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Урок зрелости для “Милана”, если хотим попасть в топ-4. Мы слишком торопились, а это ни к чему не приводит»

"В футболе ты принимаешь результат таким, какой он есть. Мы должны извлечь из этого матча позитивные моменты.
Соперник очень хорошо сдержал нас. Несмотря на очень сложный первый тайм, мы оказались в выгодном положении, но пропустили гол.
Во втором тайме соперник сбавил темп, а мы, наоборот, активизировались.
Нам нужно улучшить свою выдержку в противостоянии с командами, играющими в низком блоке, чтобы не оставлять себя беззащитными в контратаках, из-за чего мы рисковали проиграть матч.
Это урок зрелости, если мы хотим достичь своей цели — попасть в четверку лучших. Нам нужно совершенствоваться.
Нам не хватило терпения. Мы слишком торопились, а спешка ни к чему не приводит", — сказал Массимилиано Аллегри.