Мартинелли извинился перед Брэдли: «В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Желаю Конору скорейшего восстановления»

Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях.