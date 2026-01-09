Слот о Мартинелли и Брэдли: «В 99 из 100 случаев с футболистом “Ливерпуля” что-то случилось, если он на газоне. Неприятно видеть, как игрока выталкивают»

У футболистов произошел инцидент в компенсированное время ко второму тайму матча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который завершился со счетом 0:0.
Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях.
«Люди должны знать, что в 99 из 100 случаев, если наш футболист находится на газоне, значит, с ним что-то случилось. Вы уже могли это заметить. Неприятно видеть, как игрока выталкивают, когда у него есть подозрение на травму», — сказал Арне Слот.
«Идиот. Удивлен, что ему не врезали». Мартинелли вытолкал игрока «Ливерпуля» с серьезной травмой.