Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.71
П2
2.09
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.93
П2
2.49
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2

Павел Яковлев: «Спартак» всегда должен бороться за первые места в РПЛ. У Карседо есть необходимый опыт, чтобы привести команду к трофею"

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

"Карседо — очень требовательный тренер. Это то, что нужно, чтобы бороться за самые высокие места, за чемпионство.

«Спартак» — это одна из тех команд РПЛ, которая всегда должна бороться за первые места. Этого требуют и болельщики, и руководство. И финансовые возможности у клуба есть.

А у Карседо есть необходимый опыт, чтобы привести команду к трофею. Его «Пафос» выигрывал чемпионство и в ЛЧ неплохо пошумел.

Так что у «Спартака» есть все, чтобы в следующем сезоне быть претендентом на чемпионство — и опытный тренер, и отличный состав", — сказал Павел Яковлев.