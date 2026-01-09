Кин назначил бы Хау тренером «МЮ»: «Нравится его спокойствие — порой команде это и нужно. Эдди был с “Ньюкаслом” в ЛЧ, выиграл Кубок лиги. Он провел уже 700−800 матчей»

"Я бы назначил Эдди Хау. Мне он нравится. Нравится его работа. Он провел уже много матчей, его команды играют в хороший футбол.
Да, Эдди хорош не для всех, у него есть критики, но мне нравится, как он работает в «Ньюкасле» и как работал до этого в «Борнмуте». Он провел уже 700−800 матчей, но при этом все еще молодой парень.
Мне нравится его спокойствие — думаю, порой «Манчестер Юнайтед» немного это и нужно. Мне нравятся эмоциональные люди, я и сам такой.
Но все-таки обратите внимание на его спокойствие, работу в «Ньюкасле», он был с ними в Лиге чемпионов, выиграл Кубок английской лиги. Я был бы рад увидеть его в «Манчестер Юнайтед», — сказал Рой Кин.