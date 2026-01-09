Ричмонд
Кин назначил бы Хау тренером «МЮ»: «Нравится его спокойствие — порой команде это и нужно. Эдди был с “Ньюкаслом” в ЛЧ, выиграл Кубок лиги. Он провел уже 700−800 матчей»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что хотел бы назначения Эдди Хау на пост главного тренера манкунианцев после отставки Рубена Аморима.

"Я бы назначил Эдди Хау. Мне он нравится. Нравится его работа. Он провел уже много матчей, его команды играют в хороший футбол.

Да, Эдди хорош не для всех, у него есть критики, но мне нравится, как он работает в «Ньюкасле» и как работал до этого в «Борнмуте». Он провел уже 700−800 матчей, но при этом все еще молодой парень.

Мне нравится его спокойствие — думаю, порой «Манчестер Юнайтед» немного это и нужно. Мне нравятся эмоциональные люди, я и сам такой.

Но все-таки обратите внимание на его спокойствие, работу в «Ньюкасле», он был с ними в Лиге чемпионов, выиграл Кубок английской лиги. Я был бы рад увидеть его в «Манчестер Юнайтед», — сказал Рой Кин.