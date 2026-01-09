Старридж о Мартинелли: «Это неуважительно. Он думает о затягивании времени, но нужно быть самокритичным — футболист лежит на газоне. Ты сам через это проходил»

Между футболистами произошел инцидент в компенсированное время ко второму тайму матча 21-го тура АПЛ, завершившегося со счетом 0:0.
Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях.
"Это расстраивает. Есть страсть и стремление к победе, есть желание помочь партнерам по команде, но футболист должен проявлять уважение.
Травмы — это всегда неприятно. Мартинелли думает о затягивании времени, но нужно быть самокритичным, чтобы понять, что футболист лежит на газоне. Ты сам через это проходил.
Это неуважительно. Вероятно, это даже хуже", — сказал Дэниэл Старридж.
«Идиот. Удивлен, что ему не врезали». Мартинелли вытолкал игрока «Ливерпуля» с серьезной травмой.