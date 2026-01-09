Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.86
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.38
X
2.93
П2
2.51
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.59
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2

Франк о словах Ромеро про «Тоттенхэм»: «Он наш капитан — его не оштрафовали. Молодые лидеры иногда совершают ошибки. Мы провели с ним конструктивный разговор»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил высказывание капитана команды Кристиана Ромеро после поражения от «Брентфорда» (2:3).

Источник: Спортс"

Футболист опубликовал пост в социальных сетях: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо».

"Думаю, что Ромеро сделал много хорошего с тех пор, как стал капитаном команде. Он по-прежнему молодой лидер, хотя уже является опытным футболистом.

Я очень доволен его игрой против «Брентфорда». Думаю, что он был настоящим капитаном во многих отношениях на протяжении всего матча.

В перерыве при счете 1:2 он сказал о необходимости продолжать верить и делать правильные вещи. При этом молодые лидеры иногда совершают ошибки, и, конечно, лучше держать их при себе", — сказал Томас Франк.

«Он наш капитан, его не оштрафовали. Есть много способов справиться с разными ситуациями. Мы решили провести с ним конструктивный разговор, поняли его позицию, уладили все внутри команды, и это все, что я хотел сказать», — добавил главный тренер «Тоттенхэма».

«Они говорят, только когда дела идут хорошо». Ромеро наехал на «Тоттенхэм».