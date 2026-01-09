Слот о Мартинелли: «Проблема футбола — слишком много затягивания времени и притворства игроков. Нельзя ожидать от Габриэля ясности мышления на 94-й минуте»

"Я не знаком с Габриэлем Мартинелли, но он производит впечатление приятного парня.
Думаю, проблема для него — и это проблема футбола в целом — в том, что в концовках или во время матча слишком много затягивания времени и притворства игроков травмированными, из-за чего это иногда раздражает, когда ты хочешь забить гол, а тебе кажется, что игрок просто тянет время.
Нельзя ожидать от Мартинелли ясности мышления на 94-й минуте. Я на 100 процентов уверен, что если бы он знал, какая травма может быть у Брэдли, то он бы никогда так не поступил. Но если у него травма, которой мы опасаемся, это, конечно, выглядит не очень хорошо.
Но футбол дошел до того, что на 94-й минуте игроки начинают думать, что, вероятно, это повторяются затягивание времени и симуляции.
Я видел, как это происходило с нами много раз в этом сезоне, поэтому могу понять, почему Мартинелли тоже так мог подумать, решив, что это затяжка времени, и ему вряд ли пришло в голову: «Это же “Ливерпуль”, они так не делают», — сказал Арне Слот.
«Идиот. Удивлен, что ему не врезали». Мартинелли вытолкал игрока «Ливерпуля» с серьезной травмой.