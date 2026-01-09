Ричмонд
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
П1
3.65
X
3.86
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
П1
3.38
X
2.93
П2
2.51
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
П1
4.30
X
3.59
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2

Рой Кин: «Ливерпуль» — плохой чемпион. Потому что в большом клубе все зависит от следующего сезона. Они отстают на 14 очков — это серьезный спад"

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил выступление «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ.

Источник: Спортс"

Команда тренера Арне Слота идет четвертой в таблице, имея в активе 35 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Арсенала» — 14 баллов.

"Они плохие чемпионы. Когда играешь за большие клубы и выигрываешь титул, всегда все зависит от того, что ты сделаешь в следующем сезоне.

Когда мерсисайдцы выиграли титул четыре или пять лет назад, то на следующий сезон тоже сильно отстали. На это есть причины: травмы и перестановки в составе.

Отставание слишком велико. Они отстают на 14 очков от того места, где были в прошлом сезоне, — это серьезный спад. Как чемпионы ты сталкиваешься с разными проблемами — такими, как травмы, рецидивы травм и прочее. Думаю, что они не приложили достаточных усилий", — сказал Рой Кин.

