Невилл о тренере для «МЮ»: «Стоит подождать, если получится заполучить Анчелотти или Тухеля. Они работали в АПЛ, выигрывали, тренировали больших игроков и не испугаются слов какого-нибудь эксперта»

"Нужно избежать рисков. Похоже, назначение тренера отложат на 4−5 месяцев, и я с этим не спорю, потому что если манкунианцы смогут заполучить Карло Анчелотти или Томаса Тухеля, тренера такого уровня, то тогда стоит подождать.
Если вспомнить все назначения за 12 лет, то Жозе Моуринью — единственный, кто соответствует критериям клуба.
Нужно исключить риски. Знает ли кандидат, как тренировать в этой лиге и как здесь играть? Удалось ли ему добиться успеха в Европе и хорошо выступить в Лиге чемпионов? Выигрывал ли он титулы? Может ли он справиться с большим давлением и напряженной атмосферой? Он должен соответствовать этим критериям.
Анчелотти и Тухель работали в Англии, выигрывали чемпионаты, Лигу чемпионов и тренировали больших игроков. Они ничуть не испугаются, если какой-нибудь эксперт что-нибудь скажет.
Моя мысль в том, что если задуматься над этими критериями, то увидите, что речь идет всего о двух или трех тренерах", — сказал Гари Невилл.