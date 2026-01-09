Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
П1
3.65
X
3.82
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
П1
3.40
X
2.94
П2
2.49
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
П1
4.30
X
3.55
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
Артета о том, является ли ничья с «Ливерпулем» упущенной возможностью: «Да, каждый раз, когда “Арсенал” не выигрывает. Но тогда бы мы были вперед соперников на 12, 15 или 20 очков&

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) ответил на вопрос о том, считает ли эту игру упущенной возможностью.

Источник: Спортс"

"Да, каждый раз, когда мы не выигрываем. Но тогда бы мы были вперед соперников на 12, 15 или 20 очков.

Я должен отдать должное команде и игрокам в отдельности за то, что они сделали в этот рождественский период. Это невероятно, учитывая требования и расписание матчей. То, что футболисты сделали, — это замечательно.

Ребята заслуживают моей похвалы и всеобщего признания, учитывая все проблемы, которые у нас были", — сказал Микель Артета.

«Арсенал» — «Ливерпуль»: ну почему так блекло? Лукомский и Палагин в поисках зрелища.