Артета о том, является ли ничья с «Ливерпулем» упущенной возможностью: «Да, каждый раз, когда “Арсенал” не выигрывает. Но тогда бы мы были вперед соперников на 12, 15 или 20 очков&

"Да, каждый раз, когда мы не выигрываем. Но тогда бы мы были вперед соперников на 12, 15 или 20 очков.
Я должен отдать должное команде и игрокам в отдельности за то, что они сделали в этот рождественский период. Это невероятно, учитывая требования и расписание матчей. То, что футболисты сделали, — это замечательно.
Ребята заслуживают моей похвалы и всеобщего признания, учитывая все проблемы, которые у нас были", — сказал Микель Артета.
«Арсенал» — «Ливерпуль»: ну почему так блекло? Лукомский и Палагин в поисках зрелища.