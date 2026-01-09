Ричмонд
Хомуха об уходе Дивеева из ЦСКА: «Первое время будут определенные проблемы — даже если купят игрока на позицию. Лусиано — не профильный центрфорвард, минус — отсутствие скорости»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможные трансферы клуба.

Источник: Спортс"

— Нужен ли сейчас Баринов ЦСКА?

— Сейчас он бы не помешал, потому что клуб ведет борьбу за титул. Наличие сильного футболиста улучшило бы состав.

— Агент Дивеева сообщил, что Игорь прошёл медосмотр для перехода в «Зенит». Уход Дивеева не станет фатальным для ЦСКА?

— То, что первое время будут определенные проблемы, — это очевидно. Даже с учетом того, что купят футболиста [на эту позицию], все равно необходимо будет какое-то время на адаптацию.

— Лусиано способен закрыть проблему с нападающим?

— Мне кажется, что это не профильный центральный нападающий.

Он лучше действует из глубины, обладает комбинационным навыком, может отдавать голевые передачи. Когда есть пространство, самый серьезный минус — это отсутствие скорости, — сказал Дмитрий Хомуха.