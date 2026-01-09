Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
П1
3.65
X
3.82
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
П1
3.40
X
2.94
П2
2.49
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
П1
4.30
X
3.55
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2

TikTok стал «предпочтительной платформой» ФИФА для расширения контента на ЧМ-2026. Авторы получат доступ к пресс-конференциями и тренировкам

ФИФА объявила, что TikTok выбран в качестве первой «предпочтительной платформы» для размещения видеоконтента в социальных сетях про ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"TikTok, одна из самых влиятельных и динамичных платформ для мобильного видеоконтента в мире, станет первой в истории предпочтительной платформой ФИФА. Это приведет к повышению уровня сотрудничества и интеграции, что позволит TikTok предлагать более полное освещение ЧМ-2026, включая увеличение количества оригинального контента, и станет основным местом для болельщиков и создателей контента на протяжении всего турнира.

Партнерство открывает значительные возможности для официальных медиа-партнеров ЧМ-2026 в TikTok, включая возможность транслировать фрагменты матчей в прямом эфире, публиковать больше тщательно отобранных видеороликов и получать доступ к специальному контенту, созданному ФИФА для TikTok.

Телевещательные компании также смогут монетизировать свои трансляции с помощью премиальных рекламных решений TikTok. TikTok внедрит политику борьбы с пиратством, которая будет поддерживать и защищать интеллектуальную собственность ФИФА", — говорится в заявлении организации.

Также отмечается, что авторы контента получат доступ к пресс-конференциями и тренировкам. Кроме того, авторы получат возможность использовать и совместно создавать архивные видеоматериалы ФИФА.