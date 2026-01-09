TikTok стал «предпочтительной платформой» ФИФА для расширения контента на ЧМ-2026. Авторы получат доступ к пресс-конференциями и тренировкам

"TikTok, одна из самых влиятельных и динамичных платформ для мобильного видеоконтента в мире, станет первой в истории предпочтительной платформой ФИФА. Это приведет к повышению уровня сотрудничества и интеграции, что позволит TikTok предлагать более полное освещение ЧМ-2026, включая увеличение количества оригинального контента, и станет основным местом для болельщиков и создателей контента на протяжении всего турнира.