Собослаи про 0:0 с «Арсеналом»: «Ливерпуль» снова показал, почему стал чемпионом в прошлом сезоне. Мы можем конкурировать"

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи дал комментарий о матче АПЛ против «Арсенала» (0:0).

Источник: Спортс"

"Мы сыграли против невероятной команды. Но мы снова показали, почему стали чемпионами в прошлом сезоне. Для нас это был шаг вперед на фоне последних недель.

Мы снова показали в матче против команды, которая находится на вершине турнирной таблицы, что можем конкурировать. Нам нужно сохранить этот настрой на ближайшие недели.

В АПЛ нужно бороться, чтобы добиться результата. Каждый из нас, каждый игрок, показал, что способен на это", — сказал Доминик Собослаи.

Нули «Арсенала» и «Ливерпуля»: почему так блекло? Лукомский и Палагин в поисках зрелища.