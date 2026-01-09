«Зенит» нашел замену Жерсону, за Фернандеша дают 115 миллионов евро, «Арсенал» может отпустить Нванери

Но если «Зенит» и пойдет за хавбеком, то не этой зимой, а летом. Также сине-бело-голубые сохраняют интерес к Джону Джону из «Ред Булл Брагантино». В текущем сезоне дос Сантос сыграл 13 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.