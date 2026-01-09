«Зенит» нашел замену Жерсону, за Фернандеша дают 115 миллионов евро, «Арсенал» может отпустить Нванери

«Зенит» хочет подписать Данило
«Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Ботафого» Данило дос Сантоса, сообщает ESPN. 24-летний футболист рассматривается в качестве замены Жерсону, который в ближайшее время может перейти в «Крузейро».
Но если «Зенит» и пойдет за хавбеком, то не этой зимой, а летом. Также сине-бело-голубые сохраняют интерес к Джону Джону из «Ред Булл Брагантино». В текущем сезоне дос Сантос сыграл 13 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.
Ломаев может уехать в Саудовскую Аравию
Российский вратарь Иван Ломаев может продолжить карьеру на Кипре, в Греции, Болгарии или Саудовской Аравии, сообщает Sport24. Футболист расторг договор с «Сочи» и сейчас является свободным агентом. В нынешнем сезоне 26-летний вратарь сыграл в одном матче РПЛ и пропустил три мяча.
«Акрон» нацелился на нападающего из Аргентины
«Акрон» сделал предложение «Архентинос Хуниорс» по трансферу 24-летнего вингера Матиаса Перелло, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло. По его информации, клуб из Тольятти готов выкупить 50 процентов прав на футболиста за 1,1 миллиона евро. Также интерес к Перелло проявляют бразильская «Куритиба» и аргентинский «Индепендьенте».
В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за клуб, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его стоимость на Transfermarkt оценивается в 1,8 миллиона евро.
«Крылья Советов» хотят арендовать Годяева
Полузащитник «Локомотива» Данила Годяев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «Чемпионат». Самарский клуб намерен арендовать 21-летнего полузащитника до конца сезона. Но красно-зеленые не спешат принимать решение, так как пока не определено ближайшее будущее Дмитрия Баринова, который может перейти в ЦСКА.
В нынешнем сезоне Годяев сыграл 5 матчей в РПЛ и Кубке России. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.
«Арсенал» включился в борьбу за Геи
Защитник «Кристал Пэлас» Марк Геи в ближайшее время должен определиться с новой командой. Футболист отказывается продлевать контракт с нынешним клубом и с высокой долей вероятности сменит клубную прописку летом.
В услугах футболиста заинтересованы «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Атлетико». По информации The Athletic, в борьбу за Геи включился лондонский «Арсенал», готовый подписать его летом свободным агентом.
В текущем сезоне Геи провел 20 матчей, записав на свой счет 2 мяча и 2 голевые передачи.
«Рома» хочет Дрэгушина
«Рома» заинтересована в трансфере защитника «Тоттенхэма» Раду Дрэгушина, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, на днях клубы обсуждали детали возможной сделки.
Румынский защитник недавно вернулся в состав после травмы крестообразной связки. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 22 миллиона евро.
Нванери может перейти в «Борнмут»
«Борнмут» в поисках замены ушедшему в «Манчестер Сити» Антуану Семеньо обратил внимание на вингера «Арсенала» Итана Нванери. Independent сообщает, что «вишни» в ближайшее время обратятся к лондонскому клубу с предложением по аренде 18-летнего футболиста, но тот хочет остаться в текущей команде до конца сезона.
В нынешнем сезоне Нванери редко появляется на поле — он сыграл всего 27 минут и не отметился результативными действиями.
Фернандеша ждут в Саудовской Аравии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш этой зимой может оказаться в Саудовской Аравии, сообщает indykaila News. По информации источника, «Аль-Хиляль» готов предложить за полузащитника 115 миллионов евро и дать игроку оклад в 33 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 19 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Стоимость 31-летнего португальца оценивается в 40 миллионов евро.
«Ман Сити» ждет защитника «Брентфорда»
В нынешнем сезоне Кайоде сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.