Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.90
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.94
П2
2.45
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.55
П2
1.93
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

«Зенит» нашел замену Жерсону, за Фернандеша дают 115 миллионов евро, «Арсенал» может отпустить Нванери

Трансферы и слухи 8 января.

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» хочет подписать Данило

«Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Ботафого» Данило дос Сантоса, сообщает ESPN. 24-летний футболист рассматривается в качестве замены Жерсону, который в ближайшее время может перейти в «Крузейро».

Но если «Зенит» и пойдет за хавбеком, то не этой зимой, а летом. Также сине-бело-голубые сохраняют интерес к Джону Джону из «Ред Булл Брагантино». В текущем сезоне дос Сантос сыграл 13 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

Ломаев может уехать в Саудовскую Аравию

Российский вратарь Иван Ломаев может продолжить карьеру на Кипре, в Греции, Болгарии или Саудовской Аравии, сообщает Sport24. Футболист расторг договор с «Сочи» и сейчас является свободным агентом. В нынешнем сезоне 26-летний вратарь сыграл в одном матче РПЛ и пропустил три мяча.

«Акрон» нацелился на нападающего из Аргентины

«Акрон» сделал предложение «Архентинос Хуниорс» по трансферу 24-летнего вингера Матиаса Перелло, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло. По его информации, клуб из Тольятти готов выкупить 50 процентов прав на футболиста за 1,1 миллиона евро. Также интерес к Перелло проявляют бразильская «Куритиба» и аргентинский «Индепендьенте».

В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за клуб, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его стоимость на Transfermarkt оценивается в 1,8 миллиона евро.

«Крылья Советов» хотят арендовать Годяева

Полузащитник «Локомотива» Данила Годяев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «Чемпионат». Самарский клуб намерен арендовать 21-летнего полузащитника до конца сезона. Но красно-зеленые не спешат принимать решение, так как пока не определено ближайшее будущее Дмитрия Баринова, который может перейти в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Годяев сыграл 5 матчей в РПЛ и Кубке России. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

«Арсенал» включился в борьбу за Геи

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Геи в ближайшее время должен определиться с новой командой. Футболист отказывается продлевать контракт с нынешним клубом и с высокой долей вероятности сменит клубную прописку летом.

В услугах футболиста заинтересованы «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Атлетико». По информации The Athletic, в борьбу за Геи включился лондонский «Арсенал», готовый подписать его летом свободным агентом.

В текущем сезоне Геи провел 20 матчей, записав на свой счет 2 мяча и 2 голевые передачи.

«Рома» хочет Дрэгушина

«Рома» заинтересована в трансфере защитника «Тоттенхэма» Раду Дрэгушина, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, на днях клубы обсуждали детали возможной сделки.

Румынский защитник недавно вернулся в состав после травмы крестообразной связки. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 22 миллиона евро.

Нванери может перейти в «Борнмут»

«Борнмут» в поисках замены ушедшему в «Манчестер Сити» Антуану Семеньо обратил внимание на вингера «Арсенала» Итана Нванери. Independent сообщает, что «вишни» в ближайшее время обратятся к лондонскому клубу с предложением по аренде 18-летнего футболиста, но тот хочет остаться в текущей команде до конца сезона.

В нынешнем сезоне Нванери редко появляется на поле — он сыграл всего 27 минут и не отметился результативными действиями.

Фернандеша ждут в Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш этой зимой может оказаться в Саудовской Аравии, сообщает indykaila News. По информации источника, «Аль-Хиляль» готов предложить за полузащитника 115 миллионов евро и дать игроку оклад в 33 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 19 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Стоимость 31-летнего португальца оценивается в 40 миллионов евро.

«Ман Сити» ждет защитника «Брентфорда»

«Манчестер Сити» готов подписать правого защитника «Брентфорда» Микаэля Кайоде. Как пишет Caught Offside, «Брентфорд», которому принадлежат права на 21-летнего игрока, потребует за трансфер 35−40 миллионов евро. Также интерес к нему проявляют «Бавария», «Ювентус» и «Интер».

В нынешнем сезоне Кайоде сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.