Экс-игрок «Аль-Насра» раскритиковал Роналду: «Хочется увидеть работу на поле, а не в соцсетях. Ты, как капитан, должен делать больше. Посмотрите, как он двигается»

Бывший защитник «Аль-Насра» и сборной Саудовской Аравии Хуссейн Аль-Сулеймани раскритиковал игру Криштиану Роналду.

Вчера «Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии» (1:2) в матче саудовской лиги. Роналду забил гол с пенальти.

После матча португалец опубликовал в соцсетях сообщение для болельщиков: «Борьба не окончена. Мы продолжаем работать и станем сильнее вместе!».

"Мы слышим подобное уже два года. Хочется увидеть работу на футбольном поле, а не в соцсетях. Это сообщение адресовано твоим поклонникам, но мы говорим о команде. Какая болельщикам польза от этой публикации?

Ты, как капитан команды, должен работать больше. Даже если ты большая звезда и многого добился — это уже прошлое. Ты важный игрок и капитан, и должен оказывать влияние на поле.

Посмотрите на то, как Роналду двигается в последних матчах. Все игроки должны нести ответственность, независимо от имени и статуса. Мы не будем говорить о прошлом — его история и достижения являются его личным делом. Главное — какую пользу он приносит команде на поле", — сказал Аль-Сулеймани.