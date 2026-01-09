Горшков из «Зенита» позанимался с детьми в родной Кондопоге — городе с населением около 25 000 человек. Юрий посетил рождественский турнир по мини-футболу и раздал автографы

Защитник «Зенита» провел тренировку для детей в Кондопоге — его родном населенном пункте, расположенном в Республике Карелия.
«Воспитанник карельского футбола, игрок петербургского “Зенита” и сборной России по футболу Юрий Горшков посетил детский рождественский турнир по мини-футболу, который проходил 6 января во Дворце спорта ГУОР в г. Кондопоге.
В турнире приняли участие команды 2017 года рождения из Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи.
Уроженец г. Кондопоги лично присутствовал на церемонии награждения, раздал автографы и подарил незабываемые впечатления юным футболистам, которые, без сомнения, останутся надолго в их памяти", — сообщается на странице Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге.
Фото: vk.com/olimp_karelia.