Горшков из «Зенита» позанимался с детьми в родной Кондопоге — городе с населением около 25 000 человек. Юрий посетил рождественский турнир по мини-футболу и раздал автографы

Юрий Горшков съездил в город с населением около 25 тысяч человек.

Источник: Спортс"

Защитник «Зенита» провел тренировку для детей в Кондопоге — его родном населенном пункте, расположенном в Республике Карелия.

«Воспитанник карельского футбола, игрок петербургского “Зенита” и сборной России по футболу Юрий Горшков посетил детский рождественский турнир по мини-футболу, который проходил 6 января во Дворце спорта ГУОР в г. Кондопоге.

В турнире приняли участие команды 2017 года рождения из Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи.

Уроженец г. Кондопоги лично присутствовал на церемонии награждения, раздал автографы и подарил незабываемые впечатления юным футболистам, которые, без сомнения, останутся надолго в их памяти", — сообщается на странице Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге.

Фото: vk.com/olimp_karelia.