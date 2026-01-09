Разбился насмерть 22-летний французский футболист, делая селфи на водопаде в Таиланде. Его девушка спаслась благодаря ветке

Спасатели смогли извлечь тело пострадавшего из труднодоступного места между валунами, однако медицинский осмотр на месте подтвердил, что причина смерти — тяжелая травма головы. Его девушка сумела зацепиться за ветку дерева и выжила, но находится в сильном шоке.