Разбился насмерть 22-летний французский футболист, делая селфи на водопаде в Таиланде. Его девушка спаслась благодаря ветке

Инцидент произошел утром 5 января, когда молодой человек, житель города Кимпер, находившийся в отпуске с девушкой, попытался сделать селфи на опасном участке возле верхнего уровня водопада.
По предварительным данным, он поскользнулся на скользких камнях и сорвался вниз с нескольких метров, ударившись о скалы.
Спасатели смогли извлечь тело пострадавшего из труднодоступного места между валунами, однако медицинский осмотр на месте подтвердил, что причина смерти — тяжелая травма головы. Его девушка сумела зацепиться за ветку дерева и выжила, но находится в сильном шоке.
Погибший, Алексис Вергос, выступал за футбольный клуб «Кемпер Эрге-Армель», выступающий на 7-м уровне футбольной системы Франции.