Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.50
П2
1.37
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.55
П2
2.92
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.53
П2
1.93
Футбол. Италия
10.01
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Италия
10.01
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
10.01
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.68
П2
4.70

Разбился насмерть 22-летний французский футболист, делая селфи на водопаде в Таиланде. Его девушка спаслась благодаря ветке

На острове Самуи в Таиланде 22-летний французский турист и футболист погиб в результате падения у знаменитого водопада Намуанг 2.

Источник: Спортс"

Инцидент произошел утром 5 января, когда молодой человек, житель города Кимпер, находившийся в отпуске с девушкой, попытался сделать селфи на опасном участке возле верхнего уровня водопада.

По предварительным данным, он поскользнулся на скользких камнях и сорвался вниз с нескольких метров, ударившись о скалы.

Спасатели смогли извлечь тело пострадавшего из труднодоступного места между валунами, однако медицинский осмотр на месте подтвердил, что причина смерти — тяжелая травма головы. Его девушка сумела зацепиться за ветку дерева и выжила, но находится в сильном шоке.

Погибший, Алексис Вергос, выступал за футбольный клуб «Кемпер Эрге-Армель», выступающий на 7-м уровне футбольной системы Франции.