Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.50
П2
1.37
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.55
П2
2.92
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.53
П2
1.93
Футбол. Италия
10.01
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Италия
10.01
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
10.01
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.68
П2
4.70

Демичелис с детьми едва не утонул в Уругвае. Экс-защитник не мог выбраться из воды на пляже, где запрещено купание, — помогли спасатели, занимавшиеся серфингом в свой выходной

Мартин Демичелис едва не утонул вместе с детьми 31 декабря.

Источник: Спортс"

Детали инцидента с участием семьи экс-защитника «Баварии» и «Манчестер Сити» были озвучены в шоу A la Tarde на America TV.

Демичелис вместе с двумя детьми и племянницей отдыхал на пляже в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте. Отправившись поплавать, они стали терять контроль над ситуацией из-за волн. Им потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели в тот момент занимались серфингом, они не работали, у них был выходной. Это пляж, где не только нет спасателей как таковых, но и купаться запрещено — из-за обманчивого вида: место всегда кажется спокойным, но под водой есть течения, которые уносят тебя в море. Волны не очень высокие», — сообщила одна из участниц передачи.

Демичелис не стал рассказывать об этом инциденте Эванджелине Андерсон, своей супруге.

«Эванджелина узнала уже в самолете по пути в Буэнос-Айрес от одного из своих детей. Это произошло 31-го, а она узнала только 4-го днем, потому что старший сын что-то ей сказал», — сообщили в шоу.