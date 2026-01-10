Ричмонд
Ширер о руководстве «МЮ»: «Каждое решение провальное, настоящий бардак. Продлили контракт с тен Хагом — уволили, позвали Эшуорта — уволили, взяли Аморима — убрали через 14 месяцев»

Алан Ширер раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за решения в последние годы.

Источник: Спортс"

"У Аморима не получилось, но и руководство клуба тоже должно взять на себя вину. Оно устроило настоящий бардак.

Посмотрите на все, что они пытались сделать, на каждое принятое решение. Это просто смешно. Они дали тен Хагу новый контракт, потом уволили его, потом заплатили «Ньюкаслу» за Дэна Эшуорта, после чего тот ушел в оплачиваемый отпуск. Потом они уволили Эшуорта с выплатой компенсации. Дальше они пригласили Рубена Аморима, заплатили ему и его штабу, а спустя 14 месяцев уволили. Список длинный.

Владельцам, Рэтклиффу, Уилкоксу, Берраде надо признать вину, потому что после их прихода каждое решение провальное", — сказал экс-форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.