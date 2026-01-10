Ричмонд
Игорь Ледяхов: «Почему бы не посмотреть на Талалаева в “Спартаке”? Хороший вариант. Надо давать шанс российским тренерам»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что Андрей Талалаев мог бы возглавить красно-белых.

Источник: Спортс"

— Талалаев — достаточно квалифицированный специалист. Почему бы на него не посмотреть в «Спартаке»? Он доказывает свою состоятельность в «Балтике», проводит очень хорошую работу. Надо давать шанс российским специалистам. Талалаев — хороший вариант для «Спартака».

— Его эмоциональность — это плюс или минус для «Спартака»?

— Все тренеры эмоциональны. Когда есть результат, никто не будет обращать внимание на эмоции. Возможно, это даже пойдет на пользу команде, — сказал Ледяхов.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше