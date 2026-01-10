Ричмонд
Фофана в 10-й раз менее чем за год признан виновным в нарушении ПДД. Защитник «Челси» набрал 50 штрафных баллов — для лишения прав достаточно 12

Уэсли Фофана набрал вчетверо больше штрафных баллов, чем достаточно для лишения его водительских прав.

Источник: Спортс"

Daily Mail передает, что менее чем за год защитник «Челси» был признан виновным в десяти нарушениях правил дорожного движения. 9 января суд оштрафовал его на 1062 фунта за превышение скорости на 14 миль в час 27 февраля 2025 года.

Французу были начислены три штрафных балла, и теперь их у него 50. При этом для лишения прав достаточно 12.

Фофана отстранен от управления автомобилем на два года с мая 2025-го. Ему придется снова сдавать экзамены для восстановления прав.

Фофана приговорили к 300 часам общественных работ за превышения скорости и опасное вождение. Защитника «Челси» в мае лишили прав на 2 года, он может получить тюремный срок в случае рецидива.