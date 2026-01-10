Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.53
П2
1.93
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.65
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2

Ширер против Сульшера: «МЮ» его уже увольнял — и не просто так. Важно снова не попасть в ловушку с временным тренером. Летом нужна звезда — могут освободиться Тухель или Анчелотти"

Алан Ширер не поддерживает намерение «Манчестер Юнайтед» пригласить Оле-Гуннара Сульшера.

Источник: Спортс"

"Снова назначать Оле — это очень странно. Я бы понял, если бы главным сделали Флетчера или Кэррика, но мне непонятно возвращение к парню, которого клуб уже увольнял.

Знаю, Оле играл за эту команду и хорошо там работал на временной основе, но потом его не просто так уволили.

Если временный тренер будет хорошо работать, важно быть осторожными и не попасть снова в ту же ловушку. Летом станут доступны звездные тренеры: возможно, Томас Тухель или Карло Анчелотти, в зависимости от выступлений Англии и Бразилии на ЧМ.

Разорвать цикл можно назначением сильного звездного тренера и предоставления ему возможности свободно работать. Неудивительно, что первым тремя клубами на данный момент, «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», фактически руководят их тренеры. Там есть спортивные директора, но они работают в связке. То же должно произойти и в «МЮ», если он хочет подобраться к желанным позициям", — сказал в подкасте The Rest is Football экс-форвард сборной Англии.