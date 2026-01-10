Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.54
П2
1.94
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.15
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2

Гасилин о Хунтеларе: «Кажется, что ничего особенного, но забивал вообще всем чем угодно: коленями, яйцами… Просто дайте ему мяч — забьет!»

Бывший футболист «Шальке» и «Зенита» Алексей Гасилин вспомнил, как играл за немецкий клуб вместе с Класом‑Яном Хунтеларом.

Источник: Спортс"

— Халк — лучший легионер «Зенита», с которым вы пересекались?

— Да это мощь, зверь. Он до сих пор играет, и как штрафные кладет — прямым ударом с 30 метров! Ну и Данни был шикарный, хотя он столько «крестов» пережил. При этом в «Шальке» я видел и Хунтелара, и Шупо‑Мотинга. Так что Алексей вообще тренировался с мастодонтами, не только в «Зените»!

Но Хунтелар — это такой уровень! Кажется, что ничего особенного, но забивал вообще всем чем угодно: коленями, яйцами… Просто дайте ему мяч — забьет! — сказал Гасилин.