Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.54
П2
1.94
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.15
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.25
П2
3.80
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.40
П2
7.00
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2

Тель хочет покинуть «Тоттенхэм» зимой из-за дефицита игровой практики

Форвард «Тоттенхэма» Матис Тель хочет сменить клуб зимой из-за дефицита игровой практики.

Источник: Спортс"

В 14 матчах сезона АПЛ на счету 20-летнего француза 3 гола, при этом в стартовом составе он выходил лишь 5 раз.

«Тоттенхэм», в свою очередь, не заинтересован в расставании с Телем даже при условии ухода в аренду на полгода в другой клуб.