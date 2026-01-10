Тукманов о Карседо в «Спартаке»: «Я всегда за то, чтобы в командах РПЛ работали российские тренеры. У нас достаточно опытных ребят, которые играли в хороший футбол»

Если бы им предоставили возможность реализовать свой потенциал, реализовать его в том числе как людям, получившим соответствующее образование в нашей академии, от этого был бы толк, и это в целом было бы лучше для нашего футбола. А у нас существует академия для того, чтобы готовить отечественных специалистов", — сказал Тукманов.