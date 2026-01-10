Ричмонд
Ахметов о Венделе: «Он может добиться большего при своем таланте. Мог бы играть в топ‑5 лиг точно»

Ильзат Ахметов считает, что полузащитник «Зенита» Вендел мог бы играть в топ‑5 лиг Европы.

Источник: Sports

— Ты много с кем поиграл из выдающихся футболистов. Кого бы выделил? Кто запредельного уровня?

— В «Зените» подбор игроков очень высокий, там не бывает плохих футболистов. Выделю Вендела, один из самых сильных футболистов, с которыми я играл. Мне кажется, что он может добиться большего при своем таланте. Он всего достиг, это уже вопрос мотивации, его целей и желаний. По потенциалу он очень сильный игрок. Если бы он захотел попробовать поиграть еще в Европе, мог бы играть в топ‑5 чемпионатов точно, — сказал полузащитник «Крыльев Советов», права на которого принадлежат «Зениту».