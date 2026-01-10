Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.54
П2
1.94
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
3.80
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.40
П2
6.90
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2

Селюк о Карседо: «Знающий тренер, но тренировать маленький “Пафос” и “Спартак” с его армией болельщиков — большая разница»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака».

Источник: Спортс"

«В Испании Карседо не добивался ничего. И в принципе, особо нигде не добивался, кроме “Пафоса”. Добивался, конечно, в штабе Эмери как второй тренер, но не как главный. Тем не менее его назначение — это очень интересно. Я думаю, что Карседо ситуацию в “Спартаке” не испортит. Хотя и стоит сказать, что выиграть кипрскую лигу с “Пафосом” — это просто. Все‑таки “Пафос” — это как “Зенит” на Кипре.

Нельзя рассматривать чемпионат Кипра в качестве лакмусовой бумажки для подписания тренера в «Спартак». Кипр и «Спартак» — это большая разница. В «Спартаке» есть определенное давление, там нужно будет незамедлительно результат давать. «Пафос» все‑таки по сравнению со «Спартаком» — маленькая команда. В Лиге чемпионов же кипрская команда выступала с переменным успехом, но «Спартаку» нужен тот специалист, который будет стабильно давать результат.

Тем не менее я бы не стал, в отличие от многих экспертов, говорить что‑то конкретное по Карседо. Я бы посоветовал этим экспертам не завидовать. Хочется «Спартаку» пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру. Безусловно, Карседо знающий тренер. Тут нечего даже обсуждать. Но как он будет справляться в большом клубе — это большой вопрос. Тренировать маленький «Пафос» и «Спартак» с его армией болельщиков — большая разница. В «Спартаке» очень сложно работать. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу", — сказал Селюк.