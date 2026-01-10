Селюк о Карседо: «Знающий тренер, но тренировать маленький “Пафос” и “Спартак” с его армией болельщиков — большая разница»

Тем не менее я бы не стал, в отличие от многих экспертов, говорить что‑то конкретное по Карседо. Я бы посоветовал этим экспертам не завидовать. Хочется «Спартаку» пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру. Безусловно, Карседо знающий тренер. Тут нечего даже обсуждать. Но как он будет справляться в большом клубе — это большой вопрос. Тренировать маленький «Пафос» и «Спартак» с его армией болельщиков — большая разница. В «Спартаке» очень сложно работать. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу", — сказал Селюк.