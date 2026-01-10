Экс-футболист ЦСКА и «Спартака» может вернуться в РПЛ, игрока «Зенита» хотят видеть в Европе. Трансферы и слухи дня

Что в России
Еременко, игравший за ЦСКА и «Спартак», близок к возвращению в РПЛ
Бывший полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко может вернуться в российскую Премьер-Лигу, сообщает журналист Иван Карпов. По данным источника, 38-летний Еременко близок к переходу в «Оренбург». Финн с русскими корнями отправится с «уральцами» на первый зимний тренировочный сбор.
А вот отец футболиста Алексей Еременко-старший в разговоре с «РБ Спорт» отметил, что разговоров о возвращении сына в Россию пока не было: «Не слышал о том, что Роман переходит в “Оренбург”. Он тренируется с командой “Гнистан”. Пока Роман не подписал контракт ни с одним клубом. Посмотрим, что будет дальше. Разговоров о возвращении в Россию не было».
Ранее Роман Еременко выступал в РПЛ за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». В 2016 году футболист был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.
В прошлом году Роман Еременко выступал за финский «Гнистан»: провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
Жерсон официально покинул «Зенит»
Футбольный агент Андре Кюри подтвердил уход своего клиента, бразильского полузащитника Жерсона, из петербургского «Зенита». Ранее появилась информация, что Жерсон перейдет в бразильский «Крузейро» за 27+3 миллионов евро и подпишет контракт до декабря 2029 года.
«Жерсон официально покинул “Зенит”, подтверждаю это», — заявил агент в интервью «РБ Спорт».
Жерсон перешел из бразильского «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро в июле прошлого года. Он провел за петербуржцев 15 матчей и забил 2 гола.
«Ахмат» взял на сборы хавбека «Пари НН» Царукяна
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян присоединился к «Ахмату» на зимних сборах в Турции, сообщают пресс-службы обоих клубов. 24-летний футболист будет находиться в расположении грозненской команды до 19 января, после чего тренерский штаб примет решение о его будущем.
В текущем сезоне Царукян принял участие в 6 матчах «Пари НН» и не отметился результативными действиями.
«Оренбург» отдал опорника в аренду хорватскому клубу
Опорный полузащитник «Оренбурга» Владан Бубанья на правах аренды перешел в хорватский «Осиек». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба РПЛ. 26-летний черногорский футболист пополнил состав «Оренбурга» летом 2025 года. Его трансфер оценивался в €840 тыс.
Бубанья провел за «Оренбург» 14 матчей и забил один гол — в ворота «Зенита» (3:5) в FONBET Кубке России.
«Зенит» поборется за атакующего полузащитника «Палмейраса»
Петербургский «Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника бразильского «Палмейраса» Аллана. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан, у которого более 375 тысяч подписчиков в социальной сети Х. По данным источника, помимо «Зенита», Алланом интересуется английский «Ньюкасл» и итальянский «Наполи», уже предложивший за бразильца 32 миллиона евро. Руководство «Палмейраса» не хочет отпускать в Европу своего ключевого футболиста.
В прошлом сезоне 21-летний Аллан провел за «Палмейрас» 54 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Что в Европе и мире
Экс-футболист «Барселоны» и «Реала» заменит ушедшего в «Спартак» Карседо в «Пафосе»
Стало известно, кто возглавит кипрский «Пафос» вместо испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, ушедшего в московский «Спартак». Как сообщает Mundo Deportivo, «Пафос» возглавит другой испанец — Альберт Селадес, который во время игровой карьеры успел поиграть и за «Барселону», и за «Реал».
Стоит отметить, что Селадес оставался без тренерской работы с момента ухода из «Валенсии» в 2020 году. До этого он тренировал сборные Испании до 17 лет и до 21 года, а также работал ассистентом в «Реале» и национальной сборной Испании.
Напомним, что «Пафос» продолжает участие в нынешнем сезоне общего этапа Лиги чемпионов. За два тура до конца кипрская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.
ПАОК увеличил предложение по защитнику «Зенита»
Греческий ПАОК продолжает попытки приобрести словенского защитника петербургского «Зенита» Ваню Дркушича. Как сообщает Athlos, «Зенит» требует за своего футболиста 6 миллионов евро. ПАОК в свою очередь увеличил предложение по Дркушичу до 4 миллионов евро и надеется на согласие петербуржцев с этими условиями трансфера.
В текущем сезоне 26-летний Ваня Дркушич провел за «Зенит» 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 4 миллиона евро.
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Семеньо
«Манчестер Сити» объявил о переходе вингера «Борнмута» и сборной Ганы Антуана Семеньо. 26-летний футболист подписал с «горожанами» контракт до 2031 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Семеньо обойдется «Сити» в 62,5 млн фунтов. После 21 тура Семеньо с 10 забитыми мячами идет на третьем месте в гонке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ.
Три топ-клуба АПЛ вели переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает TEAMtalk, «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» вели переговоры о переходе игрока. По информации источника, «ПСЖ» не готов рассматривать уход игрока этой зимой.
Баркола выступает за «ПСЖ» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивал стоимость форварда в 70 млн евро.