Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.23
X
3.54
П2
1.94
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.75
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.80
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.20
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.15
П2
6.30
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2

Экс-футболист ЦСКА и «Спартака» может вернуться в РПЛ, игрока «Зенита» хотят видеть в Европе. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Еременко, игравший за ЦСКА и «Спартак», близок к возвращению в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко может вернуться в российскую Премьер-Лигу, сообщает журналист Иван Карпов. По данным источника, 38-летний Еременко близок к переходу в «Оренбург». Финн с русскими корнями отправится с «уральцами» на первый зимний тренировочный сбор.

А вот отец футболиста Алексей Еременко-старший в разговоре с «РБ Спорт» отметил, что разговоров о возвращении сына в Россию пока не было: «Не слышал о том, что Роман переходит в “Оренбург”. Он тренируется с командой “Гнистан”. Пока Роман не подписал контракт ни с одним клубом. Посмотрим, что будет дальше. Разговоров о возвращении в Россию не было».

Ранее Роман Еременко выступал в РПЛ за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». В 2016 году футболист был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

В прошлом году Роман Еременко выступал за финский «Гнистан»: провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Жерсон официально покинул «Зенит»

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Футбольный агент Андре Кюри подтвердил уход своего клиента, бразильского полузащитника Жерсона, из петербургского «Зенита». Ранее появилась информация, что Жерсон перейдет в бразильский «Крузейро» за 27+3 миллионов евро и подпишет контракт до декабря 2029 года.

«Жерсон официально покинул “Зенит”, подтверждаю это», — заявил агент в интервью «РБ Спорт».

Жерсон перешел из бразильского «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро в июле прошлого года. Он провел за петербуржцев 15 матчей и забил 2 гола.

«Ахмат» взял на сборы хавбека «Пари НН» Царукяна

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян присоединился к «Ахмату» на зимних сборах в Турции, сообщают пресс-службы обоих клубов. 24-летний футболист будет находиться в расположении грозненской команды до 19 января, после чего тренерский штаб примет решение о его будущем.

В текущем сезоне Царукян принял участие в 6 матчах «Пари НН» и не отметился результативными действиями.

«Оренбург» отдал опорника в аренду хорватскому клубу

Источник: ФК "Оренбург"

Опорный полузащитник «Оренбурга» Владан Бубанья на правах аренды перешел в хорватский «Осиек». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба РПЛ. 26-летний черногорский футболист пополнил состав «Оренбурга» летом 2025 года. Его трансфер оценивался в €840 тыс.

Бубанья провел за «Оренбург» 14 матчей и забил один гол — в ворота «Зенита» (3:5) в FONBET Кубке России.

«Зенит» поборется за атакующего полузащитника «Палмейраса»

Петербургский «Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника бразильского «Палмейраса» Аллана. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан, у которого более 375 тысяч подписчиков в социальной сети Х. По данным источника, помимо «Зенита», Алланом интересуется английский «Ньюкасл» и итальянский «Наполи», уже предложивший за бразильца 32 миллиона евро. Руководство «Палмейраса» не хочет отпускать в Европу своего ключевого футболиста.

В прошлом сезоне 21-летний Аллан провел за «Палмейрас» 54 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Что в Европе и мире

Экс-футболист «Барселоны» и «Реала» заменит ушедшего в «Спартак» Карседо в «Пафосе»

Стало известно, кто возглавит кипрский «Пафос» вместо испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, ушедшего в московский «Спартак». Как сообщает Mundo Deportivo, «Пафос» возглавит другой испанец — Альберт Селадес, который во время игровой карьеры успел поиграть и за «Барселону», и за «Реал».

Стоит отметить, что Селадес оставался без тренерской работы с момента ухода из «Валенсии» в 2020 году. До этого он тренировал сборные Испании до 17 лет и до 21 года, а также работал ассистентом в «Реале» и национальной сборной Испании.

Напомним, что «Пафос» продолжает участие в нынешнем сезоне общего этапа Лиги чемпионов. За два тура до конца кипрская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

ПАОК увеличил предложение по защитнику «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Греческий ПАОК продолжает попытки приобрести словенского защитника петербургского «Зенита» Ваню Дркушича. Как сообщает Athlos, «Зенит» требует за своего футболиста 6 миллионов евро. ПАОК в свою очередь увеличил предложение по Дркушичу до 4 миллионов евро и надеется на согласие петербуржцев с этими условиями трансфера.

В текущем сезоне 26-летний Ваня Дркушич провел за «Зенит» 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 4 миллиона евро.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Семеньо

«Манчестер Сити» объявил о переходе вингера «Борнмута» и сборной Ганы Антуана Семеньо. 26-летний футболист подписал с «горожанами» контракт до 2031 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Семеньо обойдется «Сити» в 62,5 млн фунтов. После 21 тура Семеньо с 10 забитыми мячами идет на третьем месте в гонке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ.

Три топ-клуба АПЛ вели переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ»

Источник: AP 2024

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает TEAMtalk, «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» вели переговоры о переходе игрока. По информации источника, «ПСЖ» не готов рассматривать уход игрока этой зимой.

Баркола выступает за «ПСЖ» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивал стоимость форварда в 70 млн евро.