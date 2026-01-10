Лапорта о класико в Суперкубке Испании: «В финале нет фаворитов. Командный дух у “Барсы” лучше, чем у “Реала”, но они тоже могут побеждать»

Встреча состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.
"В финале нет фаворитов, случиться может все, что угодно. Я мог бы привести множество примеров. В финале нет фаворитов. Обе команды будут использовать свои сильные стороны, чтобы победить. Наш командный дух лучше, чем у наших соперников, но они тоже могут побеждать, что мы увидели в полуфинале.
Мы провели отличный матч против «Атлетика», и мы убеждены, что если будем играть с такой же интенсивностью, то сможем победить. «Атлетико», с другой стороны, заслуживал большего. Я хочу сказать, что в финале никогда не бывает фаворитов", — сказал Лапорта.
Жоан Лапорта: «Отношения “Барселоны” с “Реалом” разрушены. Их всегда можно восстановить, но сейчас ситуация такова».