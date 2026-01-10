Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.69
П2
5.63
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.30
П2
4.11
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Лапорта о класико в Суперкубке Испании: «В финале нет фаворитов. Командный дух у “Барсы” лучше, чем у “Реала”, но они тоже могут побеждать»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Встреча состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

"В финале нет фаворитов, случиться может все, что угодно. Я мог бы привести множество примеров. В финале нет фаворитов. Обе команды будут использовать свои сильные стороны, чтобы победить. Наш командный дух лучше, чем у наших соперников, но они тоже могут побеждать, что мы увидели в полуфинале.

Мы провели отличный матч против «Атлетика», и мы убеждены, что если будем играть с такой же интенсивностью, то сможем победить. «Атлетико», с другой стороны, заслуживал большего. Я хочу сказать, что в финале никогда не бывает фаворитов", — сказал Лапорта.

Жоан Лапорта: «Отношения “Барселоны” с “Реалом” разрушены. Их всегда можно восстановить, но сейчас ситуация такова».