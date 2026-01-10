Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.69
П2
5.63
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.30
П2
4.11
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Неймар о Гюлере: «Лучший полузащитник мира сейчас. Прекрасный игрок»

Неймар назвал Арду Гюлера из «Реала». лучшим полузащитником мира в разговоре с турецкой футболисткой Айджан Янач.

«Прекрасный игрок. Я думаю, он сейчас лучший полузащитник мира», — сказал экс-вингер «Барселоны» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Ла Лиги Гюлер забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 19 играх. Его статистика — здесь.