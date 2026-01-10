Неймар о Гюлере: «Лучший полузащитник мира сейчас. Прекрасный игрок»

«Прекрасный игрок. Я думаю, он сейчас лучший полузащитник мира», — сказал экс-вингер «Барселоны» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Ла Лиги Гюлер забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 19 играх. Его статистика — здесь.
Неймар назвал Арду Гюлера из «Реала». лучшим полузащитником мира в разговоре с турецкой футболисткой Айджан Янач.
«Прекрасный игрок. Я думаю, он сейчас лучший полузащитник мира», — сказал экс-вингер «Барселоны» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Ла Лиги Гюлер забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 19 играх. Его статистика — здесь.