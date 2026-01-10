Гивен назвал абсолютным Холокостом работу Нанси в «Селтике». Экс-вратарь «Сити» извинился: «У всех нас есть пробелы в знаниях. Надеюсь использовать эту ситуацию, чтобы стать образованнее»

Француз возглавлял шотландский клуб 33 дня. При нем команда проиграла 6 из 8 матчей.
Ведущий Джейсон Мохаммад ближе к концу эфира принес извинения.
«Ранее вы могли услышать неподобающие выражения, поэтому мы хотели бы извиниться за любые причиненные оскорбления», — сказал Мохаммад.
Позднее сам Гивен опубликовал текст с извинениями в своих соцсетях.
"Сегодня днем в прямом эфире я использовал слово, значение которого не до конца понимал и которое больше никогда не буду использовать. У всех нас есть пробелы в знаниях, и я надеюсь использовать эту ситуацию как возможность стать более образованным в будущем.
Я искренне потрясен произошедшим и приношу извинения всем, кого это оскорбило, и пожертвую свой гонорар за сегодняшнюю программу в Фонд образования по Холокосту", — написал ирландец.
Холокост — геноцид европейских евреев, осуществленный нацистской Германией с 1933 по 1945 год. Жертвами Холокоста стали около 6 миллионов евреев.