Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.65
П2
5.63
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.50
П2
23.00
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Гивен назвал абсолютным Холокостом работу Нанси в «Селтике». Экс-вратарь «Сити» извинился: «У всех нас есть пробелы в знаниях. Надеюсь использовать эту ситуацию, чтобы стать образованнее»

Бывший вратарь «Манчестер Сити», а ныне футбольный эксперт Шэй Гивен в прямом эфире назвал тренерский период Вильфрида Нанси в «Селтике» «абсолютным Холокостом».

Источник: Спортс"

Француз возглавлял шотландский клуб 33 дня. При нем команда проиграла 6 из 8 матчей.

Ведущий Джейсон Мохаммад ближе к концу эфира принес извинения.

«Ранее вы могли услышать неподобающие выражения, поэтому мы хотели бы извиниться за любые причиненные оскорбления», — сказал Мохаммад.

Позднее сам Гивен опубликовал текст с извинениями в своих соцсетях.

"Сегодня днем в прямом эфире я использовал слово, значение которого не до конца понимал и которое больше никогда не буду использовать. У всех нас есть пробелы в знаниях, и я надеюсь использовать эту ситуацию как возможность стать более образованным в будущем.

Я искренне потрясен произошедшим и приношу извинения всем, кого это оскорбило, и пожертвую свой гонорар за сегодняшнюю программу в Фонд образования по Холокосту", — написал ирландец.

Холокост — геноцид европейских евреев, осуществленный нацистской Германией с 1933 по 1945 год. Жертвами Холокоста стали около 6 миллионов евреев.